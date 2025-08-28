Филевскую линию московского метро планируют продлить в Сколково

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице рассматривается проект строительства линии метрополитена, которая пойдет вдоль Сколковского шоссе.
«Планируется продление Филевской линии в Сколково. На текущий момент идет предпроектная подготовка трассировки линии и размещения новых станций. Предполагается, что новый участок действующей линии пройдет через районы Кунцево и Можайский», — пояснили в пресс-службе комитета.
Также Собянин сообщал, что в ближайшие 10 лет в столице планируется открыть 60 новых станций метро. По его словам, до 2030 года планируется построить около 30 станций, еще столько же появится в последующие пять лет.
По его словам, сейчас метростроение продолжается «в спокойном режиме» — ведется строительство Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линий. Кроме того, возводятся станции «Гольяново» и «Печатники». В среднем столица будет прибавлять около шести станций в год, уточнил мэр.