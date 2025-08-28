Вскрылись подробности уголовного дела о взятках в клинике Мешалкина в Новосибирске

Меру пресечения всем подозреваемым будет выносить Бассманный суд в Москве, руководство уже этапируют в столицу.
Двадцать восьмого августа, как стало известно Сиб.фм от информированного лица, руководство новосибирского «Национального медицинского исследовательского центра им. академика Е. Н. Мешалкина» будет перевезено из Новосибирска в Москву.
Основанием для этого послужили возбужденные уголовные дела, касающиеся взяточничества: медики подозреваются в получении незаконных вознаграждений, а предприниматели — в их предоставлении, за содействие в исполнении государственных контрактов.
«Сегодня сотрудников центра Мешалкина отправляют в Москву, также в столице задержаны еще двое бизнесменов на двое суток. Решение о мере пресечения для всех фигурантов, вероятно, будет принимать Басманный суд, ориентировочно, завтра. Новосибирцы обвиняются в получении взяток на общую сумму, достигающую нескольких десятков миллионов рублей; конкретная сумма будет установлена в ходе следствия», — поделился источник информацией.