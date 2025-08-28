Ричмонд
Власти допустили отказ от строительства дороги у Борского моста

Проект прокладки автодороги вдоль берега Волги в районе Борского моста может быть исключён из плана комплексного развития территории.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, комментируя обращения жителей в социальных сетях. В минграде подчеркнули, что действующее соглашение о КРТ предусматривает благоустройство прибрежной зоны с сохранением её рекреационного назначения. Также представители ведомства уточнили, что в рамках проекта застройщик планирует возведение социальной инфраструктуры — в частности, поликлиники и детского сада.

Напомним, в конце февраля проект был представлен на общественные обсуждения. Однако он вызвал критику со стороны местных жителей. Основные претензии касались перегруженности уже существующих школ и детских садов, а также низкой пропускной способности действующей поликлиники.

Кроме того, жители выразили опасения по поводу возможного ухудшения экологической ситуации. В качестве альтернативы они предложили отказаться от строительства дороги и вместо этого создать парк с пляжной зоной и продлить существующую набережную.

Ранее сообщалось, что школу и детский сад планируют построить на Мещере к 2029 году.