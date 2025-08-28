Власти допустили отказ от строительства дороги у Борского моста

Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, комментируя обращения жителей в социальных сетях. В минграде подчеркнули, что действующее соглашение о КРТ предусматривает благоустройство прибрежной зоны с сохранением её рекреационного назначения. Также представители ведомства уточнили, что в рамках проекта застройщик планирует возведение социальной инфраструктуры — в частности, поликлиники и детского сада.