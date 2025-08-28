Средний размер пенсионного обеспечения в Башкирии увеличился на 11,7%

Средний размер пенсионного обеспечения в Башкирии по состоянию на 1 июля текущего года составил 22 845 рублей в месяц. Согласно данным Фонда пенсионного и социального страхования России, опубликованным на сайте ЕМИСС, это на 11,7% выше показателя июля 2024-го.
Статистика показывает различия в выплатах для работающих и неработающих пенсионеров. Жители республики, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем 21 348 рублей, в то время как неработающие пенсионеры — 23 122 рубля.
В целом по России средний размер пенсии составляет 23 457 рублей. Наибольшие выплаты зафиксированы в Чукотском автономном округе — 38 711 рублей, а наименьшие — в Республике Дагестан, где пенсионеры получают в среднем 17 436 рублей.
