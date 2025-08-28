Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Северной набережной в Кирове благоустроили общественное пространство

Там проложили сеть пешеходных дорожек, установили качели и скамейки, а также разбили цветники.

Благоустройство нового Филейского парка на Северной набережной в Кирове провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.

В парке проложили сеть пешеходных дорожек из брусчатки, установили площадки, современные качели, скамейки и урны, а также разбили цветники. На всей общественной территории смонтировано освещение. Кроме того, со стороны улицы Северной набережной в ближайшее время к новому парку будет обустроен удобный подход с лестничным маршем.

Всего в этом году в Кирове по нацпроекту благоустраивают общественные территории в микрорайоне Радужном, на ул. Риммы Юровской, 5, на Театральной площади и в парке имени С. М. Кирова.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.