На Северной набережной в Кирове благоустроили общественное пространство

В парке проложили сеть пешеходных дорожек из брусчатки, установили площадки, современные качели, скамейки и урны, а также разбили цветники. На всей общественной территории смонтировано освещение. Кроме того, со стороны улицы Северной набережной в ближайшее время к новому парку будет обустроен удобный подход с лестничным маршем.