В Екатеринбурге проезд для школьников станет бесплатным

«Выступил с важным для школьников и взрослых предложением, которое было единогласно поддержано присутствующими. С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста — с семи до 18 лет — в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей», — сообщил Паслер.