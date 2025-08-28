В Екатеринбурге проезд для школьников станет бесплатным

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Екатеринбургские школьники смогут пользоваться общественным транспортом бесплатно с 1 сентября, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
С такой инициативой глава региона выступил в четверг на встрече с работниками образования города, прошедшей в екатеринбургской школе «Перспектива».
«Выступил с важным для школьников и взрослых предложением, которое было единогласно поддержано присутствующими. С 1 сентября в Екатеринбурге проезд для детей школьного возраста — с семи до 18 лет — в наземном городском транспорте будет бесплатным. А в метро стоимость проездного билета на месяц для ребят составит всего 200 рублей», — сообщил Паслер.
Он также рассказал, что дал поручение главе Екатеринбурга Алексею Орлову проработать все организационные моменты, чтобы механизм получения льготы был разумным и понятным, отметив, что вопросы безопасности и комфорта детей являются приоритетными.
В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что Екатеринбург станет первым и единственным городом в России, где бесплатный проезд будет предоставлен всем школьникам без исключения, уточнив, что для получения бесплатного проезда школьнику нужно будет предъявить справку из общеобразовательного учреждения или электронную карту учащегося.