Лукашенко находится с рабочей поездкой в Могилевской области из-за картофеля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа, в четверг, находится с рабочей поездкой в Могилевской области из-за картофеля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Командировка Первого. Сегодня — Кировский район Могилевской области. Тема посещения — картофель», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что главе государства на примере ОАО «Рассвет» покажут, как именно идет уборка картофеля. Кроме того, президенту расскажут, какие технологии хранения применяются, как наука помогает отрасли.
«Итогом посещения станет совещание по развитию картофелеводства в Беларуси», — подчеркивается в сообщении.
