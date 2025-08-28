Когда в Кишиневе перекрывают хотя бы одну улицу, стоит весь город: Какая напасть ждёт на сей раз

Внимание! Ограничение движения на улице В. Александри.
Дорожное движение на улице В. Александри в столице будет частично приостановлено по полосам, начиная с сегодняшнего дня, 28 августа. Ограничения, которые будут действовать до 4 сентября, касаются участка между улицами А. Матеевича и Г. Асаки.
Мэрия Кишинёва уточняет, что данная мера принята в связи с необходимостью выполнения работ по укладке тонкослойного битумного покрытия на указанном участке. Муниципальные власти рекомендуют водителям выбирать альтернативные маршруты на период действия ограничений, чтобы избежать пробок в данной зоне.