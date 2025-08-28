Ричмонд
В поселке Пено Тверской области отремонтировали участок дороги

Специалисты уложили новое покрытие, обновили съезды и тротуары, укрепили обочины и установили знаки.

Участок дороги «Москва — Рига» — Андреаполь — Пено — Хитино привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Объект протяженностью 6,6 км проходит на территории поселка Пено в Тверской области, сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона.

На участке уложили новое асфальтобетонное покрытие, обновили съезды и тротуары, укрепили обочины, отремонтировали посадочные площадки, установили знаки и барьерное ограждение. Дорожники также смонтировали девять искусственных неровностей и нанесли разметку. Работы удалось завершить на месяц раньше срока, предусмотренного контрактом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.