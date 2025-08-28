Ричмонд
В локальной зоне ЧС в Ростове начала работу мобильная приемная полиции

Пострадавшим при атаке БПЛА ростовчанам помогают в мобильной приемной полиции.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Ростова-на-Дону после ввода локального режима ЧС заработала мобильная приемная полиции, сообщают в ГУ МВД России по Ростовской области.

Правоохранители оказывают помощь пострадавшим в результате атаки БПЛА. В частности, в течение суток после происшествия от ростовчан поступило три обращения, которые касались повреждения имущества.

— Полицейские приняли обращения, оказали юридическую помощь и начали проверку материалов для решения проблемы, — прокомментировали в МВД.

Напомним, мобильная приемная полиции необходима для оперативного реагирования при утере документов и имущества у пострадавших, а также в случае совершения правонарушений. Ведется охрана общественного порядка.

Напомним, непосредственно после воздушной атаки, в ночь на 27 августа, власти информировали о возгорании кровли четырехэтажного жилого дома в переулке Халтуринском в Ростове. Огнем было охвачено 250 кв. метров, возгорание оперативно локализовали. Тогда же 15 эвакуированных жильцов здания разместили в пункте временного размещения, в школе № 55. Пострадавших не было.

Позже городские власти подтвердили информацию о нескольких пострадавших зданиях, но не указали их точное количество. К вечеру 27 августа глава администрации Ленинского района Ростова-на-Дону Юлия Мищук рассказала, что от ростовчан приняли 50 заявлений на оказание единовременной материальной помощи.

