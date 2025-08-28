Новосибирцев приглашают на зарядку с чемпионами в Центральный парк

Утренняя зарядка с таким именитым спортсменом — это уникальная возможность начать день с пользой для здоровья, зарядиться энергией и получить ценные советы от настоящего профессионала. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное и открыто для всех желающих, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Организаторы рекомендуют приходить в удобной спортивной одежде и обуви, а также не забыть взять с собой бутылку воды.