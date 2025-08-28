Новосибирцев приглашают на зарядку с чемпионами в Центральный парк

Мероприятие, которое состоится 29 августа, проведет знаменитый спортсмен Тимофей Кузнецов.
Завтрашним утром, в 8:30, в Центральном парке состоится утренняя зарядка под руководством Тимофея Кузнецова, заслуженного мастера спорта России международного класса в области тхэквондо. Кузнецов является обладателем множества титулов, включая звание многократного чемпиона мира, трехкратного победителя европейского первенства, а также неоднократного чемпиона и призёра российских чемпионатов, первенств и Кубков.
Утренняя зарядка с таким именитым спортсменом — это уникальная возможность начать день с пользой для здоровья, зарядиться энергией и получить ценные советы от настоящего профессионала. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное и открыто для всех желающих, независимо от возраста и уровня физической подготовки. Организаторы рекомендуют приходить в удобной спортивной одежде и обуви, а также не забыть взять с собой бутылку воды.
Место проведения — главная аллея Центрального парка, недалеко от фонтана. Сбор участников начнется в 8:15, чтобы все успели подготовиться и занять удобные места. Тимофей Кузнецов проведет разминку, покажет основные упражнения для укрепления мышц и суставов, а также поделится секретами поддержания хорошей физической формы.
После зарядки все желающие смогут сфотографироваться с Тимофеем Кузнецовым и получить автограф. Это отличная возможность запечатлеть момент встречи с легендой российского спорта и сохранить воспоминание о полезном и вдохновляющем начале дня.