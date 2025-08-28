В Омской области обновили школы к 1 сентября

Озвучены итоги подготовки к учебному году 2025−2026 в Омской области. По этому критерию, как рассказала министр образования Ольга Степанова на пресс-конференции, к концу лета проверено 1400 образовательных организаций.
За текущий сезон отремонтировали более полутысячи учреждений региона, их привели в соответствие с требованиями противопожарной и антитеррористической безопасности. Общий объем финансирования подготовительных работ из всех уровней бюджета составил 2,8 млрд рублей.
«Решен вопрос о выделении в текущем году из областного бюджета 149,5 млн рублей на организацию физической охраны объектов государственных образовательных организаций сотрудниками частных охранных организаций. В бюджете Омска предусмотрены денежные средства в сумме 130 млн рублей», — уточнила Ольга Степанова.
На приобретение учебников выделили 207,7 млн рублей из областного бюджета. Закупили рабочие тетради для первоклассников, а также для второго класса — по иностранному языку.
«В 2025 году предусмотрена поставка 204 школьных автобусов различной вместимости на 654 млн рублей. Из них первую партию в количестве 51 машины торжественно вручил губернатор Виталий Павлович Хоценко 22 июля. В текущем году ожидается поставка еще 153 автобусов», — сообщила министр.
Напомним, с 2019 по 2024 год в образовательные организации региона уже поступили 412 автобусов.
В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» на оснащение предметных кабинетов в 2025-м направили более 94 млн рублей. Для 643 школ уже приобрели оборудование для уроков «Основы безопасности и защиты Родины» и «Технология».
Ранее «КП Омск» сообщила, что местную жительницу осудили за удар в живот соперницы.