В Великом Новгороде откроют мебельную фабрику

В планах предприятия создание производства закрытого цикла — от изготовления мебели до ее реализации. Близость Великого Новгорода к Москве и Санкт-Петербургу позволит инвестору оперативно решать вопросы по продаже продукции. В столицах находятся основные партнеры и клиенты компании, которая на рынке с 2021 года. На сегодняшний день у компании «Велур» есть три производственные локации, они расположены в Великом Новгороде, Московской области и Чебоксарах.