В Великом Новгороде откроют мебельную фабрику

Новое мебельное производство запустят в Северном микрорайоне Великого Новгорода, что способствует достижению целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Инвестором выступает компания «Велур», сообщили в Министерстве инвестиционной политики Новгородской области.
В планах предприятия создание производства закрытого цикла — от изготовления мебели до ее реализации. Близость Великого Новгорода к Москве и Санкт-Петербургу позволит инвестору оперативно решать вопросы по продаже продукции. В столицах находятся основные партнеры и клиенты компании, которая на рынке с 2021 года. На сегодняшний день у компании «Велур» есть три производственные локации, они расположены в Великом Новгороде, Московской области и Чебоксарах.
«Нам не хватает собственных мощностей и площадей, поэтому было принято решение построить фабрику в Великом Новгороде. Это позволит вывести производство на совершенно иной технологический уровень — максимальную автоматизацию. Проектом предусмотрено строительство производственного здания, складов, пилорамы, сушильной камеры. Первую очередь планируем запустить в районе 2029 года и начать выпуск продукции. Основные финансовые параметры проекта: общий объем инвестиций — около 1,5 млрд рублей, создание 100 рабочих мест», — рассказал генеральный директор компании «Велур» Евгений Степанов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.