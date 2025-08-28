РЖД получили первую партию рельсов для ВСМ

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Полностью запустить ее планируется в 2028 году. Время в пути составит два часа 15 минут.