Умер участник операций на Дубровке и в Беслане, ветеран «Альфы» Валерий Канакин

Валерий Канакин окончил Высшую школу КГБ СССР и Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Зачислен в группу «А» Седьмого управления КГБ СССР в 1984 году, прошел карьерный путь до руководителя управления. Был в командировках «во всех горячих точках Советского Союза и России», в том числе в Афганистане. В его послужном списке — «две военные кампании на Северном Кавказе», а также антитеррористические операции, включая освобождение заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане, уточнили коллеги.