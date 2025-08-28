Ричмонд
В Красноярском крае началось массовое выдворение нелегальных мигрантов

В Красноярском крае депортировали 8 иностранцев с запретом на въезд в Россию.

Источник: МВД по Красноярскому краю

В Красноярском крае началась процедура депортации иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. 28 августа в МВД по Красноярскому краю сообщили, что первые восемь человек уже выдворены из страны с одновременным запретом на въезд в Россию.

Нарушителей сопровождали в аэропорт сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Еще десять мигрантов-нелегалов содержатся в центре временного размещения иностранных граждан и будут выдворены из страны в ближайшее время.

Эти меры стали следствием масштабного рейда, проведенного на прошлой неделе в тепличных комплексах Березовского района. В ходе межведомственной операции правоохранительными органами были задержаны 176 граждан других государств. Сотрудники управления по вопросам миграции выявили 31 административное правонарушение.

В миграционной службе напомнили, что 10 сентября 2025 года завершится прием иностранных граждан, находящихся в России с нарушением миграционного законодательства.