СМИ сообщают о задержании генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова

«Ъ-Уфа»: задержан гендиректор «Башспирта» Раиф Абдрахимов.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов задержан по подозрению в халатности и незаконной аренде. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «Ъ-Уфа».

Абдрахимов возглавил предприятие в августе 2022 года, сменив на этом посту Рауфа Нугуманова, который в минувшем марте был осужден за превышение должностных полномочий и причинение имущественного ущерба. Нугуманов получил пять лет условно с испытательным сроком на три года.

Вместе с Нугумановым были осуждены экс-директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко (4,5 года колонии-поселения) и депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев (4 года условно). В прошлом месяце Верховный суд Башкирии сократил сроки наказания для Хазигалеева и Нугуманова на три месяца.

