СМИ сообщают о задержании генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова

Абдрахимов возглавил предприятие в августе 2022 года, сменив на этом посту Рауфа Нугуманова, который в минувшем марте был осужден за превышение должностных полномочий и причинение имущественного ущерба. Нугуманов получил пять лет условно с испытательным сроком на три года.