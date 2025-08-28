СМИ сообщают о задержании генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова

Генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов задержан по подозрению в халатности и незаконной аренде. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило издание «Ъ-Уфа».
Абдрахимов возглавил предприятие в августе 2022 года, сменив на этом посту Рауфа Нугуманова, который в минувшем марте был осужден за превышение должностных полномочий и причинение имущественного ущерба. Нугуманов получил пять лет условно с испытательным сроком на три года.
Вместе с Нугумановым были осуждены экс-директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко (4,5 года колонии-поселения) и депутат горсовета Уфы Артур Хазигалеев (4 года условно). В прошлом месяце Верховный суд Башкирии сократил сроки наказания для Хазигалеева и Нугуманова на три месяца.
