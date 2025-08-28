РЖД прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии

Чаркин в марте 2025 года сообщал, что компания тестирует посадку в поезд по биометрии пока в закрытом режиме, но для запуска этой услуги для пассажиров необходимо решить ряд вопросов, связанных с нормативной базой, безопасностью данных пассажиров и их комфортом. Он добавлял тогда, что РЖД будут вводить посадку по биометрии как дополнительную опцию в будущем, а пока пассажирам необходимо иметь при себе для поездки паспорт.