Стерлитамак превратился в город-свалку

Жители Стерлитамака в Башкирии жалуются на мусорный коллапс. Контейнерные площадки переполнены, вопрос о строительстве полигона открыт, как и уголовное дело против чиновников. Но ведь еще 10 лет назад этот город ежегодно возглавлял федеральные рейтинги по чистоте и благоустройству. Что происходит там сейчас и кто в этом виноват, разбирался ufa.aif.ru.
«Утонули в отходах»
Жители Стерлитамака и окрестных населенных пунктов все громче заявляют о том, что тонут в отходах. Дворы и улицы, по их словам, стремительно превращаются в стихийные свалки, а призывы о помощи остаются без ответа.
На проспекте Ленина, 26, по словам горожан, коммунальщики не появлялись с весны. Последний раз мусор вывозили перед майскими праздниками, и с тех пор обращения в администрацию города не принесли никакого результата. Аналогичная картина в соседнем дворе — у Дома быта.
«На контейнерную площадку без слез не взглянешь, а счета за вывоз ТКО приходят исправно», — подтверждает жительница квартала Таисия.
Не лучше ситуация на улице Курчатова. В районе домов №№ 16−28 всего четыре контейнера на всю округу, а региональный оператор «Эко-Сити» не пригоняет технику по три дня. Кучи мусора растут, расползаясь по территории. Жительница дома № 42 на той же улице подтверждает эту информацию, добавляя, что из-за вони невозможно выйти во двор.
Еще один тревожный сигнал — из дома № 71 по улице Артёма. Жильцам здесь — хоть плачь! Двор утопает в мусоре, а в подъезде царит разруха: окна выбиты, кругом грязь, бутылки и шприцы, крыша протекает. Неисправный домофон и бездействие управляющей компании привели к тому, что в подъездах собираются подростки, распивают там спиртное и употребляют наркотики. Проблема усугубляется нашествием тараканов, которые летом заполняют все помещения. Антисанитария, по словам жителей, затрагивает весь микрорайон «Империал» и расположенный рядом рынок «Солнечный». Уже с отчаянием люди задают властям один и тот же вопрос: когда, наконец, начнутся улучшения?
Ещё один конфликт на улице Артёма, на этот раз у дома № 118, вышел на республиканский уровень. Жительница Александра Шарафутдинова написала напрямую главе Башкирии Радию Хабирову. Она заявила, что переполненные контейнеры превратили территорию в помойку, поскольку ими пользуются не только жители, но и расположенные рядом магазины и рестораны. Мусор разлетается по всей округе, попадая даже на территорию школы № 11, а запах стоит невыносимый.
Как выяснилось, нынешнее расположение площадки является результатом судебного решения. Старший дома № 122 по той же улице подал в суд и выиграл дело, чтобы убрать контейнеры со своего двора. И теперь мусорные баки перекочевали к соседям. Администрация города в лице начальника отдела социальных коммуникаций Ларисы Каримовой ответила, что площадка находится в удовлетворительном состоянии. Чиновница предложила жителям самим обращаться в суд или прокуратуру для оспаривания решения, подчеркнув, что твердые коммунальные отходы вывозятся ежедневно, а крупногабаритные — раз в неделю.
Само собой, что если проблема стоит в центре города, то в окрестностях все еще хуже. Так, в селе Новая Отрадовка на улице Придорожной жители уже два месяца ждут замены старых и давно переполненных контейнеров.
«Обещания коммунальных служб так и остаются обещаниями. Отходы валяются вокруг и постепенно расползаются по улице, а внутри подъездов создались идеальные условия для распространения грязи, тараканов и крыс», — жалуется Наталья, местная жительница.
По отчетам все хорошо
В Минприроды Башкирии на жалобы отвечают фотоотчетами оператора по обращению с ТКО — площадки очищены.
«Администрация Стерлитамака не подтверждает информацию о якобы имевшем место мусорном коллапсе. По информации было зафиксировано переполнение двух площадок по Ленина, 26 и Комарова, 12 в выходные дни, что устранено в понедельник региональным оператором “Эко-Сити”. По остальным местам вопросы нужно задавать к мэрии, так как содержание площадки — их компетенция», — сообщили в пресс-службе республиканского ведомства в ответ на запрос редакции ufa.aif.ru.
«С городских площадок вывозим твердые коммунальные отходы ежедневно, фотоотчеты прилагаются. Что касается обустройства и содержания контейнерной площадки, включая уборку прилегающей территории, то эти работы возложены на местную администрацию или управляющую компанию. Региональный оператор ответственен только за своевременный вывоз ТКО непосредственно из установленных контейнеров», — прокомментировали в компании «Эко-Сити».
Получается, жителям республики годами говорили «учитесь у стерлитамакцев, как надо любить свой город, убираться за собой и не мусорить», а на самом деле ситуация оставляет желать лучшего. Мусор там теперь на только во дворах, но и на обычных улицах, пляжах, в общественных пространствах.
Чтобы минимизировать вред и не попасть под санкции природоохранного законодательства, мэрия собирает волонтеров, которые убираются на берегах рек. На прошлых выходных 50 добровольцев собрали 86 огромных мешков мусора на берегу реки Ашкадар, еще неделю назад столько же вывезли с прибрежной территории старицы реки Белой в Стерлитамакском районе. В июле убирались у шиханов в геопарке «Торатау», и как результат — тоже десятки переполненных мешков с отходами.
Повод для скандала
Мусорная тема в городе стала поводом для скандала. В начале месяца шла активная подготовка к фестивалю «Купец» и открытию муниципального центра оказания поддержки ветеранам СВО и членам их семей на ул. Черноморской. На праздник должен был приехать глава Башкирии Радий Хабиров, и к его визиту в нескольких дворах улицы были установлены новые современные накопители ТКО. Однако стояли они там всего один день. Когда столичная делегация уехала, на место вернули старые проржавевшие и покосившиеся баки.
В ответ на возмущения горожан мэрия заявила, что контейнеры поставили по ошибке — они предназначались для частного сектора. Действительно, в начале лета администрация города выделила 10 млн рублей на поддержку чистоты в частных секторах Стерлитамака. Мэрия должна была по конкурсу выбрать подрядчика, который будет содержать 194 площадки ТКО: регулярно убирать мусор вокруг, подметать, мыть контейнеры, косить траву, убирать рекламу и следить за санитарией. На часть средств должны были закупить и контейнеры.
Возможно, сложности возникли еще и потому, что вывозить отходы 280 тыс. человек некуда. Старый полигон должны рекультивировать, а рядом создать новый — в рамках второй очереди модернизации системы обращения ТКО в городе. Если объект будет построен, на работы уйдет 3 года. Мощность полигона должна составить 80 тыс. тонн в год. Но горожане и слушать не хотят о его строительстве.
«Чистоту в городе хотим? А у нас все против перерабатывающих заводов! Почему бы опыт не перенять, кто уже внедрил эту переработку?!» — пишет в ответ на возмущения земляков Светлана Г.
Напомним, еще в начале года инициативная группа горожан выступила против строительства нового мусорного полигона. На общественных случаях граждане отказались даже вникать в детали проекта. Активистов смущает мусоросжигающий завод, из-за которого воздух якобы станет более токсичным.
После слушаний появилось видеообращение к властям.
«Количество обращений жителей измеряется тысячами в год, как и превышений ПДК — более 1000 случаев за год… Нам запланировали новую свалку, если, не дай Бог, она будет построена, то будет выбрасывать 6 тыс. тонн загрязняющих веществ в воздух», — заявляли активисты.
После этой жалобы в Стерлитамаке возбудили уголовное дело на чиновников по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Его даже взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Размещение объекта планируется на земельном участке, исключенном около девяти лет назад из состава муниципального имущества, однако фактически расположенном в границах населенного пункта. Местные жители опасаются негативного воздействия на окружающую среду и состояние их здоровья. Обращения граждан в компетентные органы результатов не принесли», — прокомментировали в СКР.