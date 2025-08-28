Стерлитамак превратился в город-свалку

Еще один тревожный сигнал — из дома № 71 по улице Артёма. Жильцам здесь — хоть плачь! Двор утопает в мусоре, а в подъезде царит разруха: окна выбиты, кругом грязь, бутылки и шприцы, крыша протекает. Неисправный домофон и бездействие управляющей компании привели к тому, что в подъездах собираются подростки, распивают там спиртное и употребляют наркотики. Проблема усугубляется нашествием тараканов, которые летом заполняют все помещения. Антисанитария, по словам жителей, затрагивает весь микрорайон «Империал» и расположенный рядом рынок «Солнечный». Уже с отчаянием люди задают властям один и тот же вопрос: когда, наконец, начнутся улучшения?