В Иркутске врачи спасли мальчика от редкой кисты печени без единого разреза

В Иркутске врачи спасли подростка от редкой кисты печени без единого разреза. Операцию проводили 11-летнему мальчику, у которого была крупная киста правой доли печени. Как рассказал КП-Иркутск главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, это был сложный случай, потому что киста была тесно связана с органом, и требовалась аккуратная операция.
— Мы удалили кисту вместе с небольшой частью печени, которая была повреждена. Самое главное, что мы сделали это без больших разрезов, через маленькие проколы, — уточнил детский хирург.
Во время операции не было потеряно ни капли крови, не были задеты соседние органы, а мальчик чувствует себя прекрасно уже через несколько часов после операции.
