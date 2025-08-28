В Иркутске врачи спасли мальчика от редкой кисты печени без единого разреза

В Иркутске врачи спасли подростка от редкой кисты печени без единого разреза. Операцию проводили 11-летнему мальчику, у которого была крупная киста правой доли печени. Как рассказал КП-Иркутск главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов, это был сложный случай, потому что киста была тесно связана с органом, и требовалась аккуратная операция.