21 беспилотник сбили в Ростовской области в ночь на 28 августа

В Ростовской области в период с 23 часов 27 августа до 7 часов утра 28 августа сбили 21 БПЛА. Об этом информирует Министерство обороны России.
По сообщению военного ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
По данным властей региона, воздушную атаку отразили в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах. В частности, в селе Маньково-Калитвенское фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Боевая часть застряла в кровле. В связи с этим жильцов дома и еще 50-ти соседних частных домов эвакуировали.
