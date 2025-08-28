В Обское море НСО выпустили 5000 тысяч мальков сазана

По информации «Вестей Новосибирск», в конце весеннего месяца появились мальки сазана, которых растили в обстановке, максимально копирующей природную среду. Профессионалы полагают, что большая часть молодняка адаптируется к новым условиям. Контроль за территорией осуществляет Рыбнадзор, который ввёл двухнедельный запрет на рыбную ловлю в данном месте, за исключением отлова хищных и малоценных видов рыб.