В Оренбурге прошел фестиваль физкультуры и спорта среди медработников

Четвертый фестиваль физической культуры и спорта среди медицинских работников состоялся на стадионе «Факел» в Оренбурге. Мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника, проводилось в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в областном министерстве здравоохранения.
После разминки на старт вышли 28 групп, представляющих медицинские организации, среди них — команда минздрава во главе с исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Андреем Шатиловым. Более 500 медработников со всей области участвовали в гонке ГТО, выполняли нормативы по отжиманию, прыжкам, подъему туловища, проходили полосы препятствий.
В завершение большого спортивного фестиваля состоялось награждение. В конкурсах «Гонка ГТО» и «Большая гонка» лучшей признана Медногорская городская больница, а в состязании «Быстрый и ловкий» победила команда Оренбургской районной больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.