Красноярский край стал призёром Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.
Подведены итоги IX Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования, в котором Красноярский край занял призовое место. В этом году победителями признаны 18 проектов, которые будут реализованы в 2024 году.
Конкурс стартовал в апреле на платформе «Мои финансы», и в нем приняли участие 1205 заявок из 51 региона России. Граждане отдали свои голоса за проекты, собрав в общей сложности 240 тысяч голосов в шести номинациях: общественное партнерство, оригинальные инициативы, школьное и студенческое инициативное бюджетирование, экологические проекты, а также вклад школьных инициатив в финансовую культуру.
В номинации «Самый оригинальный проект» третье место занял Енисейск с инициативой «Салон купеческой моды». Этот проект направлен на повышение интереса жителей и гостей города к культурному наследию. В его рамках планируется театрализованная реконструкция событий конца 19 — начала 20 века с музыкально-танцевальными вечерами. Посетители смогут узнать историю города и примерить наряды той эпохи, а главными персонажами станут купцы и ссыльные женщины, сыгравшие важную роль в развитии Сибири. Особое внимание будет уделено показам мод, отражающим три ключевых периода жизни города.
Вице-премьер Владимир Бахарь отметил: «Впервые в истории наш край стал призёром Всероссийского конкурса инициативных проектов. Это заслуженная награда за совместную работу жителей Енисейска, бизнеса и местных властей. Такие достижения вдохновляют и задают новые горизонты для развития инициативного бюджетирования в регионе».
Церемония награждения состоится в сентябре в Москве на Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию. Победители в каждой номинации получат дипломы и денежные сертификаты, которые будут направлены на реализацию новых творческих проектов.