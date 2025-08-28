Красноярский край стал призёром Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

В номинации «Самый оригинальный проект» третье место занял Енисейск с инициативой «Салон купеческой моды». Этот проект направлен на повышение интереса жителей и гостей города к культурному наследию. В его рамках планируется театрализованная реконструкция событий конца 19 — начала 20 века с музыкально-танцевальными вечерами. Посетители смогут узнать историю города и примерить наряды той эпохи, а главными персонажами станут купцы и ссыльные женщины, сыгравшие важную роль в развитии Сибири. Особое внимание будет уделено показам мод, отражающим три ключевых периода жизни города.