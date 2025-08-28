Хабаровск готовит выставки и концерты ко Дню Победы над Японией

В тот же день с 10:00 до 18:00 в зоосаде «Приамурский» ветераны войны, труженики тыла и пожилые жители города смогут бесплатно посетить экскурсии, а с 12:00 до 14:30 предусмотрена отдельная программа для участников СВО и членов их семей.