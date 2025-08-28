Хабаровск готовит выставки и концерты ко Дню Победы над Японией

В Хабаровске учреждения культуры подготовили насыщенную программу мероприятий, приуроченных к знаменательному событию, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жителям и гостям краевой столицы предлагают разнообразные выставки, концерты, спектакли и интерактивные акции, отражающие историю и память о войне.
До 28 сентября в Дальневосточном художественном музее работает выставка «Глазами очевидцев» (6+), где представлены 40 графических работ художников А. Смелова и В. Павчинского, включая изображения судеб над японскими военными преступниками и разработки бактериологического оружия.
Со 2 сентября по 11 января в Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова доступна выставка «За труды на благо Отечества. Награды России» (6+). Экспозиция посвящена 300-летию ордена Святого Александра Невского и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Представлено более 170 предметов из коллекции Музеев Московского Кремля: ордена, медали, наградное оружие и подарки за заслуги.
3 сентября в 19:00 в Платинум Арене состоится Гала-концерт национального конкурса «Голоса Победы. Регионы». В нём примут участие 11 юных вокалистов Хабаровского края, а финал конкурса пройдет в Москве в 2026 году. Участие принимают дети Донбасса, участники СВО, военнослужащие и ветераны боевых действий. Вход свободный.
В тот же день с 10:00 до 18:00 в зоосаде «Приамурский» ветераны войны, труженики тыла и пожилые жители города смогут бесплатно посетить экскурсии, а с 12:00 до 14:30 предусмотрена отдельная программа для участников СВО и членов их семей.
С 12:00 до 18:00 краевая детская библиотека им. Наволочкина организует военно-патриотическую акцию «Салют Победы Второй Мировой» (6+) в парке им. Муравьева-Амурского с книжно-иллюстративной выставкой «Победа на Дальнем Востоке», викторинами и мастер-классами.
В 13:00 в том же парке состоится концерт «МИРУ — МИР» (6+) с участием концертной бригады «Вперед, Россия!», творческих коллективов центра «Содружество» и артистов края.
4 сентября в Хабаровском краевом театре драмы на малой сцене покажут спектакль «ЧТОБЫВЫЖИЛИ» (12+), посвящённый преступлениям фашизма против советского народа.
С 5 по 6 сентября в Хабаровском краевом театре кукол пройдут показы постановки «Станция Тевли» (12+), которая рассказывает о силе духа людей в концлагерях. Спектакль входит в «Золотой фонд театральных постановок России» и отмечен фестивалем «ТЕАТР ПОБЕДЫ».
6 сентября с 15:00 до 16:00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке состоится литературно-музыкальный концерт «Дальневосточная победа» (6+). В этот же период открыты выставки «С войной покончили мы счёты» (1−14 сентября) и «Герой четырех воин» (22 сентября — 6 октября), посвящённая 130-летию Маршала СССР А. М. Василевского.
26 сентября на площадке ДВГНБ пройдет Шестой историко-патриотический молодежный форум «Помним, чтим, гордимся!» (6+), включающий лекции, показы уникальных исторических кадров и встречи с ветеранами.
28 сентября Хабаровский краевой академический музыкальный театр представит музыкальную драму «А зори здесь тихие…» (12+) на сцене ОДОРА, постановка создана при поддержке президентской субсидии.
30 сентября у здания ДВГНБ пройдет уличная акция, посвящённая юбилею Маршала А. А. Василевского с тематической выставкой и блиц-викториной.
Эта программа позволит хабаровчанам всех возрастов познакомиться с историей края, почтить память о героях войны и увидеть, как через искусство можно передавать ценности и подвиги прошлого.