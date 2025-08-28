Губернатор Калининградской области встретился с волейболистками «Локомотива»

Губернатор пожелал команде повторить прошлогодние успехи и достичь новых высот. «Желаю команде постоянно совершенствовать свое мастерство, не останавливаться на достигнутых результатах, удачи, успехов и новых побед! Уверен, что в предстоящем сезоне команда покажет свой высокий уровень спортивного мастерства и снова будет радовать нас завоеванными трофеями», — обратился он к спортсменкам.