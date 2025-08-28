Ричмонд
Губернатор Калининградской области встретился с волейболистками «Локомотива»

Важное событие для калининградского спорта состоялось 27 августа в региональном правительстве.

Источник: Kaliningradnews

Глава области Алексей Беспрозванных встретился с обновленным составом женского волейбольного клуба «Локомотив».

Старт нового сезона намечен на 29 августа, когда в ДС «Янтарный» развернется борьба за Кубок Победы и Кубок губернатора Калининградской области. В турнире примут участие московское и краснодарское «Динамо», «Ленинградка» и хозяева площадки — калининградский «Локомотив».

Губернатор пожелал команде повторить прошлогодние успехи и достичь новых высот. «Желаю команде постоянно совершенствовать свое мастерство, не останавливаться на достигнутых результатах, удачи, успехов и новых побед! Уверен, что в предстоящем сезоне команда покажет свой высокий уровень спортивного мастерства и снова будет радовать нас завоеванными трофеями», — обратился он к спортсменкам.

Состав команды претерпел значительные изменения. В команду влились талантливые воспитанницы клуба, прошедшие все этапы подготовки.

Среди новичков:

  • связующая Анна Погорельченко, вернувшаяся из владивостокского «Динамо»;
  • 18-летняя перспективная волейболистка Елизавета Фабер;
  • Анастасия Капралова, ранее выступавшая в итальянской лиге;
  • опытнейшая Анастасия Пирайнен, бронзовый призер чемпионата с «Ленинградкой»;
  • Полина Беликова, завоевавшая бронзу с саратовским «Протоном».

Глава региона лично вручил новым игрокам игровые майки и обсудил с командой планы на предстоящий сезон.

Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» продемонстрировал впечатляющие результаты, став победителем женской волейбольной Суперлиги и обладателем Кубка России. Команда успешно прошла путь, обыграв сильнейших соперников, включая прошлогоднего чемпиона — «Динамо Ак Барс».