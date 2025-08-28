Губернатор Калининградской области встретился с волейболистками «Локомотива»

Глава области Алексей Беспрозванных встретился с обновленным составом женского волейбольного клуба «Локомотив».
Старт нового сезона намечен на 29 августа, когда в ДС «Янтарный» развернется борьба за Кубок Победы и Кубок губернатора Калининградской области. В турнире примут участие московское и краснодарское «Динамо», «Ленинградка» и хозяева площадки — калининградский «Локомотив».
Губернатор пожелал команде повторить прошлогодние успехи и достичь новых высот. «Желаю команде постоянно совершенствовать свое мастерство, не останавливаться на достигнутых результатах, удачи, успехов и новых побед! Уверен, что в предстоящем сезоне команда покажет свой высокий уровень спортивного мастерства и снова будет радовать нас завоеванными трофеями», — обратился он к спортсменкам.
Состав команды претерпел значительные изменения. В команду влились талантливые воспитанницы клуба, прошедшие все этапы подготовки.
Среди новичков:
- связующая Анна Погорельченко, вернувшаяся из владивостокского «Динамо»;
- 18-летняя перспективная волейболистка Елизавета Фабер;
- Анастасия Капралова, ранее выступавшая в итальянской лиге;
- опытнейшая Анастасия Пирайнен, бронзовый призер чемпионата с «Ленинградкой»;
- Полина Беликова, завоевавшая бронзу с саратовским «Протоном».
Глава региона лично вручил новым игрокам игровые майки и обсудил с командой планы на предстоящий сезон.
Напомним, в прошлом сезоне «Локомотив» продемонстрировал впечатляющие результаты, став победителем женской волейбольной Суперлиги и обладателем Кубка России. Команда успешно прошла путь, обыграв сильнейших соперников, включая прошлогоднего чемпиона — «Динамо Ак Барс».