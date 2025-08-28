Воронежцев предупредили о трех магнитных бурях в сентябре

В сентябре метеочувствительных жителей Воронежа ждут неприятный ощущения в течение, как минимум, трех дней. 5, 7 и 15 сентября специалисты ожидают магнитные бури. О них предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Бури все три дня ожидают слабыми. Сколько они продлятся, пока не сообщают. Еще на протяжении девяти дней в сентябре магнитосфера будет оставаться возбужденной — с 3 по 9-е, а также 14-го и 16-го.
Во время магнитных бурь метеочувствительным людям советуют чаще выходить на прогулки на свежем воздухе и избегать больших нагрузок.
В последние дни августа вероятность магнитной бури специалисты оценивают в 7 процентов.