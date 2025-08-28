Сразу два популярных геля для стирки из Польши попали под запрет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.
Под запретом оказался гель для стирки белых тканей от бренда Weisse gans white gel. Его производителем является Польша. При проверке выяснилось, что изготовитель указанного моющего средства в маркировке указал, что гель подходит «для стирки в автоматических стиральных машинах». Однако он не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за повышенного показателя «пенообразующая способность», который составил 189 мм при норме не более 180.
Из-за превышения пенообразующей способности, под запрет также попал гель для стирки цветных тканей от названного производителя. Два вида данных моющих средств запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа 2025 года.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида польских гелей для стирки. Фото: danger.gskp.by.
