Сразу два популярных геля для стирки из Польши попали под запрет в Беларуси

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида польских гелей для стирки.

Источник: Комсомольская правда

Сразу два популярных геля для стирки из Польши попали под запрет в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Госстандарта.

Под запретом оказался гель для стирки белых тканей от бренда Weisse gans white gel. Его производителем является Польша. При проверке выяснилось, что изготовитель указанного моющего средства в маркировке указал, что гель подходит «для стирки в автоматических стиральных машинах». Однако он не может применяться для стиральных машин с фронтальной загрузкой из-за повышенного показателя «пенообразующая способность», который составил 189 мм при норме не более 180.

Из-за превышения пенообразующей способности, под запрет также попал гель для стирки цветных тканей от названного производителя. Два вида данных моющих средств запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 30 августа 2025 года.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси два вида польских гелей для стирки. Фото: danger.gskp.by.

Ранее Госстандарт Беларуси запретил четыре вида импортной туалетной воды для мужчин и женщин.

Кроме того, в Беларуси под запрет продаж попал пористый шоколад «Победа» из РФ: «Не может быть шоколадом».

Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать на Успение Богородицы 28 августа, которое называют Богородичной Пасхой.