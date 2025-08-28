В Свирске состоялось официальное открытие сквера памяти Героев СВО

В Свирске состоялось официальное открытие сквера памяти Героев специальной военной операции. Пространство для жителей благоустроили при поддержке федеральной и региональной субсидий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, раньше на месте сквера был аварийный дом.
— Открытие сквера — это свидетельство всенародной поддержки наших бойцов, уважения и благодарности всем, кто на передовой отстаивает суверенное и безопасное будущее России, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В рамках преображения на участке выполнили вертикальную планировку, уложили покрытие на проездах и тротуарах и смонтировали электроосвещение. В центре сквера установили стелу в виде восходящей спирали, с силуэтами журавлей. Эти птицы символизируют бессмертие душ героев. Также после открытия участники высадили в сквере клёны, рябины и калины.