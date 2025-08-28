В Свирске состоялось официальное открытие сквера памяти Героев СВО

В рамках преображения на участке выполнили вертикальную планировку, уложили покрытие на проездах и тротуарах и смонтировали электроосвещение. В центре сквера установили стелу в виде восходящей спирали, с силуэтами журавлей. Эти птицы символизируют бессмертие душ героев. Также после открытия участники высадили в сквере клёны, рябины и калины.