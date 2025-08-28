В башкирской деревне Новобельское открыли медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Новобельское Белорецкого района Республики Башкортостан по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Медпункт соответствует современным требованиям и стандартам. Он оснащен всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы специалистов. В здании оборудовали кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов и санузел. Кроме того, там организовали помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
Помимо этого, жителям теперь будут доступны цифровые медицинские услуги. Фельдшер сможет дистанционно открыть лист временной нетрудоспособности, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом и направить данные в другое учреждение на анализ, например ЭКГ в Центр управления сердечно-сосудистыми рисками.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.