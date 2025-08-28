Ричмонд
В Ростовской области за сутки заблокировали 64 незаконных сайта с лекарствами

Десятки нелегальных сайтов с лекарственными препаратами выявили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за день выявили и заблокировали 64 сайта, через которые велась нелегальная торговля лекарствами. Об этом рассказали в управлении Росздравнадзора.

На сайтах покупателям предлагали приобрести инсулин, кроворазжижающие препараты, лекарства для повышения потенции и похудения, прерывания беременности и лечения гепатита.

— В последние дни лета особое внимание уделялось пресечению торговли лекарствами в социальных сетях, что привело к значительному росту выявляемости незаконного контента, — отметили в Росздравнадзоре.

Всего, по данным ведомства, с 1 января 2025 года в регионе было заблокировано 1620 сайтов.

