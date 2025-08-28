Скончался основатель омского Дома юных техников Виктор Филюк

Вчера, 27 августа, в Омске ушел из жизни основатель Дома юных техников имени Ю. А. Гагарина. Виктору Филюку был 71 год.
С детства омич увлекался авиамоделированием, создавал кордовые копии и другие модели самолетов. Позже стал летчиком гражданской авиации, командиром АН-2.
Филюк руководил учреждением с момента его основания в 1986 году до 2014 года. Под его управлением Дом юных техников стал центром подготовки будущих инженеров, конструкторов и ученых.
«Благодаря энтузиазму Виктора Ивановича и преданности делу сотни мальчишек и девчонок нашли путь в науку, технику и спорт. Память о наставнике сохранится в сердцах ребят. Коллеги скорбят о потере мудрого педагога и настоящего подвижника», — рассказали представители учреждения.
Омич являлся почетным работником общего образования Российской Федерации, обладателем медали «XXX полета Ю. А. Гагарина», судьей республиканской категории и кандидатом в мастера спорта по авиамодельному спорту.
О времени и месте прощания с Виктором Филюком пока не сообщается.