Скончался основатель омского Дома юных техников Виктор Филюк

Легендарный педагог руководил учреждением почти 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 27 августа, в Омске ушел из жизни основатель Дома юных техников имени Ю. А. Гагарина. Виктору Филюку был 71 год.

С детства омич увлекался авиамоделированием, создавал кордовые копии и другие модели самолетов. Позже стал летчиком гражданской авиации, командиром АН-2.

Филюк руководил учреждением с момента его основания в 1986 году до 2014 года. Под его управлением Дом юных техников стал центром подготовки будущих инженеров, конструкторов и ученых.

«Благодаря энтузиазму Виктора Ивановича и преданности делу сотни мальчишек и девчонок нашли путь в науку, технику и спорт. Память о наставнике сохранится в сердцах ребят. Коллеги скорбят о потере мудрого педагога и настоящего подвижника», — рассказали представители учреждения.

Омич являлся почетным работником общего образования Российской Федерации, обладателем медали «XXX полета Ю. А. Гагарина», судьей республиканской категории и кандидатом в мастера спорта по авиамодельному спорту.

О времени и месте прощания с Виктором Филюком пока не сообщается.