В исполкоме Казани прокомментировали строительство гимназии № 123 в Советском районе

С учетом сложившихся обстоятельств учебный процесс будет построен следующим образом. Ученики, которые планировали перевестись из школ № 47, 95, 185 и Царева, до открытия лицея № 123 продолжат обучение в своих школах. Приезжие из других регионов и других районов города, а также будущие первоклассники будут обучаться в гимназии № 184, которая расположена в пешей доступности. Из них сформированы классы, которые затем вместе с учителем перейдут в новый лицей.