В исполкоме Казани прокомментировали строительство гимназии № 123 в Советском районе

Портал kzn.ru публикует комментарий по строительству гимназии № 123 в Советском районе.
Благодаря активной работе строителей основные работы уже выполнены. Однако для ввода в эксплуатацию необходимо завершить еще ряд строительных и иных мероприятий, включая получение разрешительной документации.
С учетом сложившихся обстоятельств учебный процесс будет построен следующим образом. Ученики, которые планировали перевестись из школ № 47, 95, 185 и Царева, до открытия лицея № 123 продолжат обучение в своих школах. Приезжие из других регионов и других районов города, а также будущие первоклассники будут обучаться в гимназии № 184, которая расположена в пешей доступности. Из них сформированы классы, которые затем вместе с учителем перейдут в новый лицей.
После получения разрешительной для ввода объекта в эксплуатацию документации будет запущен процесс получения образовательной лицензии. Рассчитываем, что принимаемые меры позволят ввести школу в эксплуатацию до конца года", — сообщили в пресс-службе исполкома города.