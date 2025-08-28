Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В исполкоме Казани прокомментировали строительство гимназии № 123 в Советском районе

Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить еще ряд строительных и иных мероприятий.

Источник: Управление образования Казани

Портал kzn.ru публикует комментарий по строительству гимназии № 123 в Советском районе.

Благодаря активной работе строителей основные работы уже выполнены. Однако для ввода в эксплуатацию необходимо завершить еще ряд строительных и иных мероприятий, включая получение разрешительной документации.

С учетом сложившихся обстоятельств учебный процесс будет построен следующим образом. Ученики, которые планировали перевестись из школ № 47, 95, 185 и Царева, до открытия лицея № 123 продолжат обучение в своих школах. Приезжие из других регионов и других районов города, а также будущие первоклассники будут обучаться в гимназии № 184, которая расположена в пешей доступности. Из них сформированы классы, которые затем вместе с учителем перейдут в новый лицей.

После получения разрешительной для ввода объекта в эксплуатацию документации будет запущен процесс получения образовательной лицензии. Рассчитываем, что принимаемые меры позволят ввести школу в эксплуатацию до конца года", — сообщили в пресс-службе исполкома города.