Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза

«В Зоосаде Деда Мороза поселилась — пара бинтуронгов. Этих необычных животных, еще называемых как “кошачий медведь”, зовут Тима (самец) и Тома (самка). Молодая пара, которым сейчас по два года, приехала в Зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере, созданном специально для них. В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале филиала зоопарка.