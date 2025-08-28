Пара бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Пара бинтуронгов Тима и Тома поселились в вотчине Деда Мороза, сообщается в Telegram-канале филиала Московского зоопарка в Великом Устюге.
«В Зоосаде Деда Мороза поселилась — пара бинтуронгов. Этих необычных животных, еще называемых как “кошачий медведь”, зовут Тима (самец) и Тома (самка). Молодая пара, которым сейчас по два года, приехала в Зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере, созданном специально для них. В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале филиала зоопарка.
Отмечается, что бинтуронги — это млекопитающие семейства виверровых. Они ночные жители, большую часть времени проводящие на деревьях, бинтуронги предпочитают тропические леса, раскинувшиеся от Индии до Индонезии.
«Их характерная особенность — цепкий хвост, который функционирует как пятая конечность. Он помогает животным уверенно передвигаться по веткам, хвататься за них и висеть вниз головой во время еды. Основой их рациона являются фрукты, которые они собирают на деревьях. Помимо этого, они не прочь перекусить насекомыми, небольшими птицами и даже рыбой», — добавляется в сообщении.