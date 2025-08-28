Разработка РФ повысит на 20% энергоэффективность горнодобывающих предприятий

Работу этой методики ученые проверили на данных, которые были собраны при добыче полезных ископаемых на одном из угольных разрезов в Сибири в 2021—2023 годах. В общей сложности, в выборку вошли почти пять тыс. рабочих смен с различными типами выполняемых работ. Проведенные расчеты указали на то, что ранее неучтенные скрытые потери энергии при работе тяжелой техники на этом разрезе составляют порядка 4,5−20,7%.