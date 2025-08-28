В Новосибирской области собрали первые тысячи тонн картофеля

Эти объемы, отмечают в ведомстве, закрывают меньше половины потребности региона — она оценивается примерно в 140 тысяч тонн. Для обеспечения спроса ежегодно приходится дополнительно завозить до 100 тысяч тонн картофеля из других областей. Сейчас Новосибирская область занимает седьмое место в СФО по уровню самообеспеченности этой культурой — показатель составляет около 70%.