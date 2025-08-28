В Новосибирской области собрали первые тысячи тонн картофеля

С полей региона уже вывезено почти 5 тысяч тонн нового урожая, однако собственное производство по-прежнему покрывает лишь часть потребности области.
Новосибирские аграрии начали массовый сбор картофеля. По данным регионального минсельхоза, с полей собрано 4,9 тысячи тонн клубней при средней урожайности 257 центнеров с гектара. Всего в этом году посадки заняли 3,4 тысячи гектаров и прогнозируется, что урожай достигнет около 40 тысяч тонн, пишет VN.ru.
Эти объемы, отмечают в ведомстве, закрывают меньше половины потребности региона — она оценивается примерно в 140 тысяч тонн. Для обеспечения спроса ежегодно приходится дополнительно завозить до 100 тысяч тонн картофеля из других областей. Сейчас Новосибирская область занимает седьмое место в СФО по уровню самообеспеченности этой культурой — показатель составляет около 70%.
Выращиванием картофеля занимаются 37 сельхозпредприятий, большинство из них — крупные хозяйства. В регионе культивируется 12 сортов раннего и среднеспелого картофеля.
В минсельхозе отмечают, что в этом сезоне активно применяются современные методы защиты растений. Клубни обрабатывают перед посадкой от вредителей, а для профилактики фитофтороза проводятся регулярные фунгицидные обработки. Это, по словам специалистов, помогает сдерживать распространение заболеваний и сохранить урожай.