В Иркутской области строят научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев». Его будут применять для изучения изучения запасов водных биоресурсов озера Байкала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, по плану строительство должны завершить в этом году.