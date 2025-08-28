В Иркутской области строят научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев». Его будут применять для изучения изучения запасов водных биоресурсов озера Байкала. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, по плану строительство должны завершить в этом году.
— На судне установлены эхолот, чтобы определять количество рыбы с помощью звука, и трал, чтобы ловить рыбу для изучения. Анализ пойманной добычи поможет ученым понять, как устроена рыбная популяция, — пояснил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
Чтобы восстановить популяцию байкальского омуля, необходимо проводить постоянные научные исследования на всей территории озера Байкал.
Судно названо в честь Викентия Петровича Зайцева, который внес большой вклад в обеспечение технического прогресса рыбной промышленности, а также в совершенствование технологической базы отечественной рыбохозяйственной науки.