В Нефтеюганскую больницу Югры имени В. И. Яцкив поступил новый УЗИ-аппарат

Современный УЗИ-аппарат доставили в Нефтеюганскую окружную клиническую больницу им. В. И. Яцкив в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
«До приобретения аппарата УЗИ мы пальпировали железу и биопсию проводили вслепую. Теперь с его помощью мы четко визуализируем орган и определяем, с какой доли железы необходимо взять материал для гистологии. Это значительно уменьшает риск травматизации соседних органов и мочеиспускательного канала», — пояснил уролог больницы Абдурауф Рахмонов.
Аппарат позволяет врачам проводить диагностику различных заболеваний, в том числе рака предстательной железы. Оборудование экспертного класса является портативным и удобным в использовании, что позволяет значительно уменьшить длительность процедуры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.