В семье Журавлевых из Таганрога родилась двойня

Рождение двенадцатой двойни зарегистрировали в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге зарегистрировали рождение двенадцатой по счету двойни. В семье Журавлевых появились две девочки — Мария и Алиса, сообщили в управлении ЗАГС Ростовской области.

— Две чудесные девочки — это счастье вдвойне. Желаем малышкам крепкого здоровья и веселого детства. Родителям — всегда жить в полной гармонии и семейном благе, чтобы в доме постоянно слышался громкий смех и звучали только добрые слова, — пожелали работники ЗАГСа.

Напомним, ранее в Пролетарском районе Ростова-на-Дону родилась десятая двойня — мальчики Иван и Артем. Всего же за январь — июль 2025 года на Дону зарегистрировали 167 пар двойняшек.

