В семье Журавлевых из Таганрога родилась двойня

— Две чудесные девочки — это счастье вдвойне. Желаем малышкам крепкого здоровья и веселого детства. Родителям — всегда жить в полной гармонии и семейном благе, чтобы в доме постоянно слышался громкий смех и звучали только добрые слова, — пожелали работники ЗАГСа.