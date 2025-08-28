В семье Журавлевых из Таганрога родилась двойня

В Таганроге зарегистрировали рождение двенадцатой по счету двойни. В семье Журавлевых появились две девочки — Мария и Алиса, сообщили в управлении ЗАГС Ростовской области.
— Две чудесные девочки — это счастье вдвойне. Желаем малышкам крепкого здоровья и веселого детства. Родителям — всегда жить в полной гармонии и семейном благе, чтобы в доме постоянно слышался громкий смех и звучали только добрые слова, — пожелали работники ЗАГСа.
Напомним, ранее в Пролетарском районе Ростова-на-Дону родилась десятая двойня — мальчики Иван и Артем. Всего же за январь — июль 2025 года на Дону зарегистрировали 167 пар двойняшек.
