В двух населенных пунктах Марий Эл отремонтируют детские сады

Капитальный ремонт детских садов «Ромашка» в селе Косолапово Мари-Турекского района и «Орленок» города Волжска в Республике Марий Эл близится к завершению. Работы проводят по нацпроекту «Семья», сообщает министерство образования и науки региона.
Детский сад «Орленок» был построен в 1937 году. В ходе ремонта специалисты заменят системы отопления, электроснабжения и вентиляции, водопровод и канализацию, также обновят автоматическую пожарную сигнализацию. На данном этапе продолжаются работы по установке новых дверей, монтажу подвесных потолков. Ведется облицовка полов и стен декоративной плиткой.
Не менее масштабные работы проводятся в здании косолаповского детского сада «Ромашка», построенного в 1989 году. Подрядной организацией уже заменены инженерные коммуникации, установлены новое электрооборудование и пожарная сигнализация. Отремонтированы групповые и спальные комнаты, туалеты, коридоры детского сада, спортивный и музыкальные залы, помещение пищеблока и прачечная. Завершаются работы по монтажу фасада.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.