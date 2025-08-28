Все говорят, что 27 августа в Кишиневе приземлялся солидный политический десант с мощной геополитической поддержкой. Мы присмотрелись…
75% французов не одобряют деятельность президента Франции Эмманюэля Макрона.
65% немцев недовольны работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
55,6% поляков негативно оценивают правительства премьер-министра Польши Дональда Туска.
А что, если с такими рейтингами одобрения у себя дома, гастролировать — это лучший modus vivendi для прибывших гостей? — задается вопросом romania_ru.
Кстати, единственная цель этого визита — предвыборная поддержка Майи Санду.
Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал. Никакого другого смысла, кроме электорального, в этом визите нет.
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети.
Читайте также:
Транспортный коллапс, задержание десятков людей, провокации: Во что для народа Молдовы превратился День Независимости.
Рядовые жители страны постарались в этот день не выходить из дома в Кишиневе или уехать подальше из страны (далее…).
Коварные планы правительства ПАС: Власти Молдовы намерено банкротят аграриев — нет фермеров — нет сёл.
Чем безлюднее становятся села, тем проще закрывать детские сады и школы (далее…).
«Молдова попала на карту мира», «Евросоюз, к которому Молдова надеется присоединиться, — это союз процветания»: Какие заявления сделали европейские лидеры и Санду в Кишиневе.
Ничего конкретного ни один из европейских лидеров, прибывших в Кишинев, на пресс-конференции не сказал — приехали ради выборов (далее…).