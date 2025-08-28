Командиру ВСУ запретили въезд в Шенгенскую зону из-за ударов по «Дружбе»

По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.