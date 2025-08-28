Ричмонд
Командиру ВСУ запретили въезд в Шенгенскую зону из-за ударов по «Дружбе»

Правительство Венгрии запретило въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считают ответственным за удары по нефтепроводу «Дружба», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Источник: РБК

«Любой, кто посягнет на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий. Этот раз не исключение», — приводит заявление Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьер-министра Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто не назвал фамилию попавшего под санкции украинца.

Венгрия трижды обвинила Украину в ударах по «Дружбе»: 13, 18 и 22 августа. Два последних удара привели к приостановкам прокачки нефти в Венгрию и Словакию. Накануне Сийярто сообщил, что подача нефти в Венгрию по нефтепроводу будет восстановлена 28 августа.

По южной ветке трубопровода «Дружба», которая проходит через Украину, нефть из России поступает в Венгрию и Словакию. Прокачка российского сырья по северной ветке, которая идет в Польшу и Германию, была остановлена из-за санкций ЕС. По этому участку в Европу поступает казахстанская нефть.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ на обвинения Венгрии в ударах по нефтепроводу заявил, что Будапешт «прилагает все усилия, чтобы сохранить свою зависимость» от российских энергоресурсов.

«Теперь вы можете присылать свои жалобы и угрозы своим друзьям в Москве», — заявил он.

Ранее Сийярто заявил, что атака по нефтепроводу равносильна нападению Украины на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев продолжит атаковать «Дружбу», пока Венгрия не займет проукраинскую позицию по поводу вступления страны в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «существование “Дружбы” зависит от позиции Венгрии».