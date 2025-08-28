В России представили новые СВ-вагоны с душем и мультимедиа

На выставке «PRO//Движение. Экспо» впервые продемонстрировали обновленный СВ-вагон. В нем учли современные требования к комфорту пассажиров: увеличенное пространство, дополнительные сервисы и новая система хранения вещей.
Как сообщают в телеграм-канале РЖД, каждый такой вагон рассчитан на восемь двухместных купе. Места расположены горизонтально, что позволяет использовать пространство более рационально. Длина полок выросла на 16 сантиметров и теперь достигает двух метров, что сделает путешествие комфортнее для высоких пассажиров.
Для хранения предусмотрено сразу несколько вариантов. Над спальными местами расположены закрытые вместительные полки, куда можно убрать ручную кладь или спортивный инвентарь. Для ценностей есть персональные сейфы.
В купе установлены кнопки вызова проводника, розетки на 220 вольт и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств. Дополнительно пассажирам доступны индивидуальные светодиодные светильники и мультимедийные экраны с выбором контента.
Помимо современных санузлов в каждом вагоне оборудована душевая кабина. В ней можно воспользоваться феном, а также утюгом и гладильной доской. Такой сервис ранее был доступен только в поездах высокого класса — теперь же появится и в обновленных СВ.