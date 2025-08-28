Ричмонд
Лукашенко отреагировал на стоимость картофеля в магазинах Беларуси по 1,30 рубля: «Не высоковата?»

Лукашенко среагировал на цену картофеля 1,30 рубля в магазинах: «Не высоковата?».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область в четверг, 28 августа, отреагировал на стоимость картофеля в Беларуси по 1,30 рубля. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».

Глава государства поинтересовался, сколько процентов было убрано и есть ли картофель в торговых сетях. В ответ на это министр посчитал, что торговые сети Беларуси обеспечены ранним картофелем на 95%.

Президент Беларуси спросил, какая цена на картошку. Министр ответил, что стоимость в среднем составляет 1,30 рубля.

— Не высоковата? — поинтересовался Александр Лукашенко.

Главу государства заверили, что это только начало и стоимость еще упадет.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о тех, кто сидит в тюрьме из-за проблем с картофелем весной 2025.

Тем временем Лукашенко сказал, за какие районы Беларуси переживает: «Катастрофа».

Вместе с тем Лукашенко рассказал, как в Беларуси пропала и снова появилась картошка.

