Лукашенко отреагировал на стоимость картофеля в магазинах Беларуси по 1,30 рубля: «Не высоковата?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область в четверг, 28 августа, отреагировал на стоимость картофеля в Беларуси по 1,30 рубля. Подробности публикует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства поинтересовался, сколько процентов было убрано и есть ли картофель в торговых сетях. В ответ на это министр посчитал, что торговые сети Беларуси обеспечены ранним картофелем на 95%.
Президент Беларуси спросил, какая цена на картошку. Министр ответил, что стоимость в среднем составляет 1,30 рубля.
— Не высоковата? — поинтересовался Александр Лукашенко.
Главу государства заверили, что это только начало и стоимость еще упадет.
