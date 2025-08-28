В Ростове начнется прием заявок на участие в ярмарке

«Места предоставляются на безвозмездной основе. Каждое место для продавца определяется организаторами. Смена места без согласования с организатором запрещена», — отметили в муниципалитете.
Участникам дня выездной торговли будет предоставлено 25 мест.
Кроме этого, производителям напомнили, что представленный товар должен соответствовать заявленному ассортименту и иметь документы, подтверждающие его качество.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в власти региона намерены увеличить количество ярмарок, чтобы сократить количество объектов незаконной торговли. Дни выездной торговли также должны помочь выпустить на рынок продукцию местных сельскохозяйственных производителей и малых предприятий.