В Ростове начнется прием заявок на участие в ярмарке

С 1 сентября в Ростове-на-Дону начнется прием заявок на участие в сельскохозяйственной ярмарке, которая состоится 20 сентября по ул. Туполева, 14. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Коммерсантъ

«Места предоставляются на безвозмездной основе. Каждое место для продавца определяется организаторами. Смена места без согласования с организатором запрещена», — отметили в муниципалитете.

Участникам дня выездной торговли будет предоставлено 25 мест.

Кроме этого, производителям напомнили, что представленный товар должен соответствовать заявленному ассортименту и иметь документы, подтверждающие его качество.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в власти региона намерены увеличить количество ярмарок, чтобы сократить количество объектов незаконной торговли. Дни выездной торговли также должны помочь выпустить на рынок продукцию местных сельскохозяйственных производителей и малых предприятий.