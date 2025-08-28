Школьники Петербурга пойдут на весенние каникулы на неделю позже

В этом учебном году школьники Петербурга выйдут на весенние каникулы на неделю позже обычного. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по образованию Павел Розов во время пресс-конференции, посвященной готовности образовательных учреждений города к новому учебному году.