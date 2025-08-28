Школьники Петербурга пойдут на весенние каникулы на неделю позже

В этом учебном году школьники Петербурга выйдут на весенние каникулы на неделю позже обычного. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета по образованию Павел Розов во время пресс-конференции, посвященной готовности образовательных учреждений города к новому учебному году.
— Учебный год начнется 1 сентября, окончится 26 мая. Накладываются новогодние и государственные праздники, — рассказал Розов.
Из-за наложения праздников весенние каникулы сдвинутся на первую неделю апреля. При этом третья четверть начнется 11 января и окончится в конце марта. Получается, что каникулярной будет первая неделя апреля.
Добавим, что в этом году в школу пойдут 618 тысяч учеников, среди них 60 тысяч — первоклассники. Все линейки пройдут в традиционном формате.