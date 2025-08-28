У новосибирцев остался месяц, чтобы заключить контракт с повышенными выплатами

До 30 сентября жители Новосибирской области могут подписать контракт с Минoбороны РФ на особых условиях — единовременная выплата увеличена до 2 миллионов рублей.
Жителям Новосибирской области до 30 сентября 2025 года доступны улучшенные условия для заключения контракта на военную службу с Министерством oбороны РФ. Как сообщили в правительстве региона, единовременная выплата для кандидатов увеличена до 2 млн рублей: 1,6 млн рублей предусмотрено за счет областного бюджета, еще 400 тысяч федеральная надбавка.
Житель области Евгений, готовящийся подписать контракт, отметил, что решение принял осознанно:
«Среди моих знакомых есть люди, которые одними из первых отправились служить. Для меня это пример мужества. Я тоже хочу нести ответственность рядом со своими земляками. Сибиряки всегда считались крепкими и стойкими, и я уверен, что мы можем доказать это на благо Родины», — рассказал он.
Военнослужащим по контракту предоставляется широкий пакет социальных гарантий: налоговые и кредитные каникулы, бесплатное лечение и реабилитация, статус ветерана боевых действий со всеми льготами, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатные путевки в летние лагеря. Участникам специальной военной операции также предусмотрена возможность списания долгов по кредитам.
Размер денежного довольствия в зоне СВО начинается от 210 тысяч рублей, к нему добавляются премии за выполнение боевых задач, подбитую технику противника, продвижение в составе штурмовых подразделений, а также за государственные награды.