У новосибирцев остался месяц, чтобы заключить контракт с повышенными выплатами

«Среди моих знакомых есть люди, которые одними из первых отправились служить. Для меня это пример мужества. Я тоже хочу нести ответственность рядом со своими земляками. Сибиряки всегда считались крепкими и стойкими, и я уверен, что мы можем доказать это на благо Родины», — рассказал он.