В двух деревнях Удмуртии откроются фельдшерско-акушерские пункты

Два новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) построят в деревнях Озерки и Зюино Ярского района Удмуртской Республики до конца 2025 года. Медучреждения возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в районной администрации.
Новые ФАПы будут обеспечены всем необходимым для оказания жителям качественной и своевременной помощи. Современные медпункты оснастят новым оборудованием для проведения первичного осмотра, диагностики и оказания неотложной помощи, включая электрокардиографы, дефибрилляторы и наборы для экстренной терапии. На данном этапе определяется подрядная организация, которая будет отвечать за строительство обоих медучреждений.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.