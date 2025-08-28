Привлекли молодых педагогов: в омские школы трудоустроят более 800 специалистов

В регионе продолжат реализовывать президентские инициативы — начислять вознаграждения в размере пяти тысяч рублей классным руководителям и бесплатно предоставлять горячее питание в начальной школе. Напомним, в марте 2024 года выплату за классное руководство увеличили до 10 тысяч рублей в населенных пунктах, в которых проживают менее 100 тысяч человек. С прошлой осени советники директоров по воспитанию ежемесячно получают из федерального бюджета по пять тысяч рублей.