Привлекли молодых педагогов: в омские школы трудоустроят более 800 специалистов

Ежегодно в организации Омской области трудоустраиваются не менее 700 молодых педагогов. В рамках комплектования кадров на новый учебный сезон планируют принять на работу более 800 специалистов. Об этом рассказала 28 августа министр образования региона Ольга Степанова.
По программе «Земский учитель» отобрали семерых участников: как местных, так и из Тюменской, Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2025 году учителей принимают в Большереченском, Калачинском, Марьяновском, Нижнеомском, Полтавском и Русско-Полянском муниципальных районах.
В 2024-м по инициативе губернатора Виталия Хоценко студенты-целевики педагогического направления, заключившие договоры об обучении с первого курса, получают допвыплату. Ее размер составляет 10 тысяч рублей. В текущем году на целевые места в ОмГПУ зачислили 114 выпускников, которым полагается такая поддержка.
В регионе продолжат реализовывать президентские инициативы — начислять вознаграждения в размере пяти тысяч рублей классным руководителям и бесплатно предоставлять горячее питание в начальной школе. Напомним, в марте 2024 года выплату за классное руководство увеличили до 10 тысяч рублей в населенных пунктах, в которых проживают менее 100 тысяч человек. С прошлой осени советники директоров по воспитанию ежемесячно получают из федерального бюджета по пять тысяч рублей.
