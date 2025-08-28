Прикамца будут судить за повреждение чужой машины

Следственно-оперативная группа выехала на место. Правоохранители установили владельца машины, который прибыл на стоянку. На асфальте неподалеку от места преступления лежал молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. На его руках были свежие ссадины, а на обуви — следы горения. Полицейские задержали предполагаемого виновника и доставили в отдел полиции.