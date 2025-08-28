Прикамца будут судить за повреждение чужой машины

В Лысьве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Юношу обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенном из хулиганских побуждений, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Рано утром в мае в дежурную часть полиции поступило сообщение от оператора частной охранной организации: возле сетевого магазина обнаружен автомобиль с явными следами механических повреждений: разбиты задние стекла, замята дверь багажника, имеются следы поджога.
Следственно-оперативная группа выехала на место. Правоохранители установили владельца машины, который прибыл на стоянку. На асфальте неподалеку от места преступления лежал молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. На его руках были свежие ссадины, а на обуви — следы горения. Полицейские задержали предполагаемого виновника и доставили в отдел полиции.
Установлено, что накануне фигурант всю ночь выпивал в местных барах. Под утро, возвращаясь домой, лысьвенец беспричинно остановился возле припаркованной у многоквартирного дома машины и повредил ее. Сумма ущерба превысила 137 тысяч рублей.
В ходе следствия злоумышленник признал вину и раскаялся.
Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.